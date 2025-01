Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++ Wahlplakate mit Hakenkreuzen beschmiert + Hakenkreuze und Parolen gesprüht+ In Bürogebäude eingestiegen + Zeugen gesucht nach mehreren Verkehrsunfällen+

Dillenburg (ots)

Aßlar: Wahlplakat mit Hakenkreuzen beschmiert- Unbekannte besprühten am Dienstag (21.1.2025) gegen 13 Uhr ein Wahlplakat mit einem Hakenkreuz. Zeugenhinweise, die in der Bergstraße in Aßlar, verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich an die Wetzlarer Polizei zu wenden (06441) 918451).

Eschenburg: Hakenkreuze und Parolen gesprüht- Zum Aufsprühen von Hakenkreuzen und Parolen kam es in der Straße Lohmühle in Eschenburg-Eibelshausen. Dort beschmierten Unbekannte die Betonwand einer Unterführung mit schwarzer Sprühfarbe. Der Vorfall eignete sich zwischen Sonntag (19.1.2025) 15 Uhr und Dienstag (21.01.2025) 15 Uhr. Die Dillenburger Polizei erbittet Zeugenhinweise (02771 9070).

Schöffengrund: In Bürogebäude eingestiegen- Mehrere Unbekannte verschafften sich unbefugt Zutritt auf ein Firmengelände in der Steinstraße in Schöffengrund. Anschließend hebelten diese die Eingangstür zum Bürogebäude auf und entwendeten gewaltsam einen Tresor. Die Täter flüchteten mit einer Beute von rund 4.000 Euro in unbekannte Richtung. Zeugen, denen am Montagmorgen (20.1.2025) zwischen 3 und 3:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Haiger: Parkplatzrempler- Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, mutmaßlich beim Parken seines Fahrzeugs. Der Unfall fand am Mittwoch (15.1.2025) gegen 18.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz vor dem Herkules-Markt in der Straße, Hinterm Graben, in Haiger statt. Hinweise nimmt die Polizei in Haiger unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar: Auto touchiert- Ein unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum von Montag (13.1.2025) 16 Uhr und Dienstag (14.1.2025) 15 Uhr einen geparkten VW Passat in der Stoppelberger Hohl in Wetzlar und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei (Tel.: 06441 9180)

Braunfels - Zaun beschädigt- Einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Montagnachmittag (13.1.2025) 16 Uhr und Dienstagmorgen (14.1.2025) 06:45 Uhr. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor dieser auf der L3052 zwischen Braunfels und Lahnbahnhof die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte unter anderem den Zaun der Kläranlage Braunfels. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell