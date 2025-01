Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: 26-Jähriger vorläufig in geschlossener Psychiatrie untergebracht /

Ulm (ots)

Am Donnerstag erlitt ein 24-Jähriger bei einem mutmaßlichen Messerangriff in einer Wohnunterkunft in Blaustein-Herrlingen leichte Verletzungen.

Am 2. Januar 2025 gegen 21.20 Uhr soll es in einer Wohnunterkunft in der Blautalstraße zum Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen sein, da dem 24-Jährigen die Musik des 26-Jährigen wohl zu laut war. Im Streit soll der 26-Jährige den 24-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Dem Geschädigten gelang es wohl durch die Flucht in sein Zimmer, sich vor weiteren Angriffen zu schützen. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen mit Stichverletzungen am Arm und Oberkörper in eine Klinik. Der Polizei Ulm gelang es, den Tatverdächtigen widerstandslos in seinem Zimmer vorläufig festzunehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde beim Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der polizeibekannte Verdächtige am Freitag der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags, wobei seine Schuldfähigkeit aufgehoben oder zumindest erheblich vermindert gewesen sein dürfte. Der 26-jährige Mann mit gambischer Staatsbürgerschaft wurde sodann in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

