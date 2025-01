Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Öltanks zersägt

Unbekannte steckten die vergangenen Wochen Teile von Öltanks in gelbe Säcke.

Ulm (ots)

Seit Dezember stellten Mitarbeiter von Entsorgungsbetrieben mehrfach fest, dass sich in den gelben Säcken zersägte Teile von alten Kunststoff Öltanks befanden. Daran befanden sich auch Rückstände von Altöl. Die wurden auf eine Größe von etwa 80x40 Zentimeter zersägt und in gelbe Säcke gesteckt. Die gelben Säcke wurden dann willkürlich im gesamten Ulmer Stadtgebiet zu anderen gelben Säcken gestellt. Offensichtlich dürfte es sich um größere Öltanks gehandelt haben, die in Gebäuden installiert waren. Wie viele Öltanks zersägt und auf diese Weise unerlaubt entsorgt wurden, ist nicht bekannt. Die Abteilung Gewerbe/Umwelt der Polizei (Tel. 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Täter bei der Entsorgung beobachtet haben.

+++++++ 0014264

Joachim Schulz, Tel.0731/188-1111

