POL-LDK: +Vorgespieltes Kundeninteresse - Trickdiebe in Parfümerie+ In Autowerkstatt eingebrochen+

Dillenburg (ots)

Herborn: Vorgespieltes Kundeninteresse - Trickdiebe in Parfümerie- Am Donnerstag (23.1.2025) betraten vier Männer eine Parfümerie am Marktplatz in Herborn und zeigten Interesse an der dortigen Ware. Die Verkäuferin führte daraufhin mit den vermeintlichen Interessenten ein ausgiebiges Verkaufsgespräch. Währenddessen nutzte mutmaßlich einer der Männer diese Zeit, um mehrere Produkte in seiner Jacke zu verstecken. Die Täter verließen daraufhin das Geschäft fluchtartig zu Fuß in Richtung Schmaler Weg. Sie entwendeten Waren im Wert von mindestens 2.500 Euro. Ermittlungen deuten aktuell darauf hin, dass es sich dabei um eine überregional agierende Tätergruppierung handeln könnte. Alle vier Personen werden wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 19 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, schlanke Statur, schwarze Oberbekleidung, mindestens ein Täter trug ein schwarzes Basecap. Zeugen, denen gegen 13.40 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar-Hermannstein: In Autowerkstatt eingebrochen- Ein bislang Unbekannter verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag (23.1.2025) auf Freitag (24.1.2025) gegen Mitternacht gewaltsam Zugang zu einer Autowerkstatt in Wetzlar-Hermannstein. Der Einbrecher durchsuchte das Firmengebäude, als er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestört wurde. Daraufhin floh der Unbekannte fußläufig aus der Werkstatt. Die Person wird als männlich, schlank, circa 180cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Derzeit können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Zeugen, denen im Neuen Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Friederike Morello, Pressesprecherin

