POL-WES: Dinslaken - versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft

Dinslaken (ots) - Geld haben Unbekannte aus einem Reihenhaus an der Koksstraße gestohlen. Die Täter drangen am Dienstag in der Zeit zwischen 14.45 und 17.30 Uhr über ein Kellerfenster in das Gebäude ein. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen. DF (Ref.241015-1900) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

