POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehsunfall mit 15-jähriger Radfahrerin gesucht

Am Mittwoch, den 20. November 2024, kam es gegen 16.45 Uhr in Papenburg, im Kreisverkehr der Straße "Am Stadtpark", zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer 15-jährigen Fahrradfahrerin auf einem Pedelec.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin aus Richtung Karl-Hiller-Straße kommend in den Kreisverkehr ein und verließ diesen in Richtung B70. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin ebenfalls den Kreisverkehr und wollte in Richtung "Alter Schulweg" weiterfahren. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Laut Angaben der Radfahrerin handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Pkw in der Größe eines VW Polo oder VW Golf. Der Wagen war mit zwei Frauen besetzt. Die Fahrerin wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben, mit kurzen, rötlichen Haaren.

Darüber hinaus fiel der Fahrradfahrerin auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der Nähe des Arbeitsamts, ein weißer Pkw auf, in dem ein Mann und eine Frau saßen. Es wird vermutet, dass die Insassen dieses Fahrzeugs den Unfall beobachtet haben könnten.

Zeugen, insbesondere die Insassen des weißen Pkw, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

