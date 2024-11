Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Isselhorst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwoch (13.11.) wurde in zwei Häuser in Gütersloh-Isselhorst eingebrochen. Zwischen 18.20 Uhr und 19.15 Uhr stiegen Einbrecher in ein Haus am Pellwormweg ein. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Aus einem Haus am Trischenweg klauten Einbrecher Bargeld, nachdem sie zwischen 18.15 Uhr und 21.25 Uhr ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt hatten.

Aufgrund des zeitlichen Bezugs ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung der Tatorte? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

