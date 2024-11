Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täterinnen rauben Handtasche aus Rollator

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagnachmittag (12.11., 16.05 Uhr) haben zwei bislang unbekannte Täterinnen in der Innenstadt einer Seniorin die Handtasche aus einem Rollator geraubt. Den Erkenntnissen zufolge befand sich die 86-jährige Gütersloherin in der Fußgängerzone der Moltkestraße. Während eine der beiden Täterinnen die Seniorin unvermittelt am Arm festhielt, schnappte sich die zweite die Handtasche aus dem Korb des Rollators. Anschließend liefen beide in unbekannte Richtung davon. In der Handtasche befanden sich unter anderem Dokumente und Bargeld.

Der Beschreibung nach waren beide weiblichen Personen zwischen 18 - 20 Jahre alt, hatten ein südländisches Aussehen und sprachen gebrochenes Deutsch. Eine der Täterinnen trug eine schwarze Jacke und hatte schulterlanges, dunkles Haar.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Täterinnen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

