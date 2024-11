POL-GT: Vermisste 12-Jährige aus Rietberg wohlbehalten zu Hause

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - In der Nacht zu Montag (10.11., 18.00 Uhr - 11.11., 07.30 Uhr) wurde in eine Werkstatt an der Brandstraße eingebrochen. Die Täter brachen ein Schloss auf, um in die Werkstatt zu gelangen. Den Angaben nach entwendeten sie insgesamt drei Motorräder der Hersteller Harley Davidson, Triumph und Honda. Darüber hinaus mehrere Fahrräder. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts wird davon ...

mehr