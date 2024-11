Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkstatteinbruch an der Brandstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In der Nacht zu Montag (10.11., 18.00 Uhr - 11.11., 07.30 Uhr) wurde in eine Werkstatt an der Brandstraße eingebrochen. Die Täter brachen ein Schloss auf, um in die Werkstatt zu gelangen. Den Angaben nach entwendeten sie insgesamt drei Motorräder der Hersteller Harley Davidson, Triumph und Honda. Darüber hinaus mehrere Fahrräder. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug angereist sind.

Bereits in der vergangenen Woche hat es unweit des jetzigen Tatorts einen Einbruch in eine Werkstatt gegeben. Auch in dem Fall hatten es die Täter unter anderem auf ein Motorrad abgesehen. Dieses wurde allerdings später am Mastholter See aufgefunden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5904516 Aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander und der vergleichbaren Handlungsweise der bislang unbekannten Täter ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der oder auch den Taten machen? Wer hat verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell