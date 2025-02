Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Telefonbetrug, Bedrohung, Sonstiges

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Brennendes Auto

Am Freitag, gegen 17:15 Uhr geriet auf einem Parkplatz in der Hohenzollernstraße ein Volvo vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Ein neben dem Volvo geparkter Ford wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzen die Fahrzeugseite eines schwarzen VW Golfs. Dieser war am Freitag von 01:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711 57720.

Murrhardt-Fornsbach: Unfall - Person durch Blech verletzt

Am Sonntagabend, gegen 18:40 Uhr fuhr sich eine 70-jährige VW-Fahrerin in der Blumenstraße mit ihrem Auto fest. Um das Fahrzeug wieder frei zu bekommen, wurden Holzteile und ein Metallblech unter die Räder gelegt. Beim Anfahren löste sich das Blech und verletzte einen 18-Jährigen, der beim Fahrzeugschieben half, am Bein. Dieser musste mit Verdacht einer Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus.

Großerlach: Autofahrer bedroht - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen kam es gegen 09:20 Uhr auf der Bundesstraße B14 zwischen Sulzbach und Großerlach zu einem gefährlichen Überholmanöver. Dabei bedrohte ein unbekannter Skoda-Fahrer eine 60-jährige Autofahrerin und deren zwei Mitfahrende mit einem unbekannten Gegenstand durch dessen offenes Beifahrerfenster. Nach dem die 60-Jährige durch den Skoda-Fahrer immer weiter an den rechten Fahrbahnrand gedrängt wurde und dann stark abbremsen musste, setzte der Skoda-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen dunklen Skoda Octavia mit Schwäbisch Haller Zulassung handeln. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Schorndorf: Telefonbetrug durch Schockanruf

Im Verlauf des Freitags wurde ein Ehepaar aus Schorndorf Opfer eines Telefonbetruges. Das ältere Ehepaar wurde in bekannter Manier von einem unbekannten Täter telefonisch kontaktiert, der sich als Polizist ausgab und wahrheitswidrig mitteilte, dass die Tochter des Ehepaares einen tödlichen Unfall verursacht habe. Dazu soll ein Kind schwer verletzt worden sein. Der Aufforderung des falschen Polizeibeamten, für den Unfall nun Geld zu bezahlen, kamen die Senioren nach. Sie holten einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag von der Bank und übergaben das Geld am späten Freitagnachmittag an eine unbekannte Abholerin, die sich als Notarin ausgab.

Bitte informieren Sie Ihre älteren Verwandten, Freunde und Bekannten über diese Betrugsmasche und beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. - Rufen Sie betroffene Angehörige oder die Polizei unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück - Seien Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder Wertgegenständen! - Besprechen Sie solche Forderungen immer mit Ihrer Familie oder vertrauten Personen. - Die Polizei fordert niemals Geld oder Wertsachen! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Waiblingen: Frau mit Eiern beworfen

Eine 43 Jahre alte Frau wurde am Sonntag gegen 18.30 Uhr im Bürgermühlenweg von fünf Jugendlichen beleidigt. Auch wurde sie mit rohen Eiern beworfen und hierdurch leicht verletzt. Eine polizeiliche Fahndung nach den Jugendlichen verlief ohne Erfolg. Hinweise auf die Gruppe nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Leutenbach: Mercedes übersehen

Rund 30000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag in der Winnender Straße ereignete. Ein 84-jähriger Golf-Fahrer fuhr gegen 12.30 Uhr vom Parkplatz eines Discounters aus und übersah hierbei einen Mercedes, der von einem 73-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf nach rechts abgewiesen und überrollte eine Werbefahne. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Winnenden: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 77-Jähriger befuhr am Samstag gegen 19.10 Uhr mit seinem VW die B14 in Richtung Backnang. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Winnenden Süd wechselte er den Fahrstreifen und touchierte hierbei einen neben ihm fahrenden Mercedes, der von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem 77-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Er musste deshalb die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Winnenden: Auffahrunfall

In der Schwaikheimer Straße bremste am Samstagabend ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer an einer roten Ampel ab. Ein ihm nachfolgender 22-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr gegen 21.30 Uhr auf. Es entstand etwa 4000 Euro Schaden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Leutenbach: Zu flott unterwegs

Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer war am Sonntag gegen 13.20 Uhr wohl zu flott auf er B14 in Richtung Backnang unterwegs. Er kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Bereits gegen 9.30 Uhr war ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer in Richtung Winnenden ebenfalls zu flott unterwegs. Er kam von der nassen Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Auch seinem Auto entstand Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

