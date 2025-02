Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Aalen

Aalen (ots)

Aalen-Hofen: Wohnhausbrand

Am Montag gegen 00:20 Uhr kam es in Hofen zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus. Derzeit ist die Feuerwehr mit starken Kräften bei den Löscharbeiten und versucht ein Übergreifen auf umstehende Gebäude zu verhindern. Die Hausbewohner sind unverletzt und befinden sich in Sicherheit. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell