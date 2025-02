Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Auenwald: Rauchmelder lösen Feuerwehreinsatz aus

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr lösten in einer Wohnung in der Mühlstraße in Oberbrüden mehrere Rauchmelder aus. Die Freiwillige Feuerwehr Auenwald, welche mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräfte unter Leitung von Kommandant Fetzer vor Ort war, stellte eine verrauchte Wohnung fest. Grund für die Rauchentwicklung war Essen, welches auf dem eingeschalteten Herd vergessen wurde. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet, der 63-jährige Bewohner kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell