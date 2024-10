Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Erstmeldung: Wohnungsbrand an der Körnerstraße alarmiert die Feuerwehr

Am Dienstagnachmittag wurden die Leitung der Feuerwehr, der Löschzug Stadtmitte und der Löschzug Stockum um 15:38 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - schwarzer Rauch aus dem Haus" in die Körnerstraße in Werne-Mitte alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Körnerstraße / Hermann-Löns-Straße / Ovelgönne ersichtlich. Bei Eintreffen drang dichter Rauch aus einer Hauseingangstür, sowie bereits aus der Dachhaut. Zwei Personen konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auf der Gebäuderückseite schlugen Flammen aus dem Erdgeschoss an der Hauswand hoch. Umgehend wurde ein Löschangriff auf der Gebäuderückseite eingeleitet, um die Ausbreitung auf das Dach und die benachbarte Doppelhaushälfte zu verhindern. Die Drehleiter wurde mit dem Monitor in Stellung gebracht, sodass ein Löschangriff ebenfalls auf das Dach eingeleitet werden konnte. Aufgrund der fortgeschrittenen Brandausbreitung wurde kurzerhand Vollalarm für die Feuerwehr Werne ausgelöst, sowie die Feuerwehr Bergkamen-Rünthe und Oberaden, sowie die Feuerwehr Kamen mit dem Abrollbehälter Atemschutz des Kreises Unna nachalarmiert. Es sind mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vorgegangen, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern allerdings an und werden sich noch bis in die Nacht ziehen. Im Einsatz waren zum derzeitigen Zeitpunkt rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Werne, Bergkamen, Kamen, der Rettungsdienstzug des Kreises Unna, der Rettungsdienst der Stadt Werne, der Bauhof und das Ordnungsamt der Stadt Werne, die Untere Wasserbehörde des Kreises Unna, sowie die Polizei. Eine Abschlussmeldung folgt.

