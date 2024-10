Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Verkehrsunfall auf der Alten Münsterstraße

Werne (ots)

18.10.2024 > 12:47 Uhr - 13:30 Uhr

Am Freitagmittag wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug 1 Mitte um 12:47 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - PKW gegen Baum gefahren // Person klemmt" in die Alte Münsterstraße in Werne - Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen des ersteintreffenden Einsatzleiters stellte sich die Lage so dar, dass es sich um einen Alleinunfall eines PKW handelte, der gegen eine Baum gefahren ist. Eine Person war noch im Fahrzeug, allerdings nicht eingeklemmt oder eingeschlossen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und hat den Rettungsdienst bei einer patientenorientierten Rettung aus dem PKW unterstützt. Ebenfalls wurde der Brandschutz sichergestellt und sicherheitshalber die Batterie des Unfallfahrzeugs abgeklemmt. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 13:30 Uhr gemeldet werden.

Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

