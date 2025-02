POL-SI: Polizei stoppte 37- jährigen Pkw-Dieb #polsiwi

Hilchenbach (OT Allenbach) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.02.2025) ist ein VW Polo auf der Wittgensteiner Straße in Hilchenbach-Allenbach beschädigt worden. Eine 52-Jährige war mit dem PKW gegen 00:40 Uhr in der Baustelle in Richtung Kreuztal unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 83 fuhr sie über einen knapp 15 Kilogramm schweren Gossenstein. ...

