Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Fahrzeugführer nach Unfall geflüchtet

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Otto-Dill-Straße in Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 45-jährigen Autofahrers aus Frankenthal. Der 45-Jährige war im Begriff einzuparken, als ein vor ihm befindliches Auto unvermittelt rückwärts fuhr und es zu einem Zusammenstoß beider Autos kam. Der Unfallverursacher stieg aus und bot dem geschädigten Autofahrer an, den entstandenen Schaden direkt vor Ort mit Bargeld zu begleichen.

Dies wurde abgelehnt. Nachdem der geschädigte Autofahrer ankündigte die Polizei zu verständigen, setzte sich der Verursacher in sein Auto und flüchtete in Richtung Albrecht-Dürer-Ring. Der geschädigte Autofahrer merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Polizei konnte den Flüchtigen kurze Zeit später fußläufig in der Nähe seiner Wohnanschrift in Frankenthal feststellen. Dieser erkannte die Polizeibeamten und wollte sich entfernen.

Eine erneute Flucht konnte durch die Polizeibeamten, welche den Flüchtigen vor Ort stellen konnten, verhindert werden. Es handelte sich um einen 28-jährigen Mann. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert und lehnte einen Atemalkoholtest ab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell