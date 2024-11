Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leicht verletzt nach Alleinunfall

Neuhofen (ots)

Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuhofen am frühen Dienstagabend in der Buschstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem am Straßenrand stehenden Betonkübel. Vermutlich weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, schlug er mit dem Kopf an die Windschutzscheibe. Hierdurch zog er sich eine leichte Verletzung an der Stirn zu und wurde daher vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell