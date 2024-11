POL-PDLU: (Otterstadt) Unfall mit Verkehrsinsel

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Montag, den 25.11.2024, wurden durch die Polizei Frankenthal Geschwindigkeitskontrollen an zwei Örtlichkeiten durchgeführt. Die Kontrollen standen im Zusammenhang mit Bürgerbeschwerden aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens durch die B9-Sperrung. Im Zeitraum 09:30Uhr bis 13:30Uhr wurde in der Mühlbergstraße in Studernheim im ...

mehr