Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vollsperrung der B41 nach Verkehrsunfall mit LKW bei Waldböckelheim

Waldböckelheim - B41 (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B41, in Höhe der Ortslage Waldböckelheim, aus Richtung Kirn kommend, in Fahrtrichtung Bad Kreuznach, ein Verkehrsunfall.

Ein mit 26 Tonnen Erde beladener LKW kippte aus bislang ungeklärter Ursache um, wodurch die gesamte Ladung auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrer des Fahrzeugs erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die umfangreichen Reinigungs- und Bergungsarbeiten bleibt die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach aktuell vollständig gesperrt.

Der Verkehr wird an der Abfahrt zum Sportplatz Waldböckelheim von der B41 abgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren

