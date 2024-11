Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Verkehrsunfall fliegen Fäuste

Stadecken-Elsheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Ingelheimer Straße in Stadecken-Elsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 22-jährigen Frau und einem 57-jährigen Mann gekommen.

Der genaue Hergang des Unfalls ist nicht abschließend geklärt. Letztlich kam es jedoch im Bereich der Kreisel-Ausfahrt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Ihrem Unmut über das Fahrverhalten des jeweils anderen machten beide unmittelbar nach dem Zusammenstoß Luft. Von beiden Seiten flogen Fäuste. Die Auseinandersetzung endete für die Frau mit einer Beule am Kopf und einer Schürfwunde im Armbereich. Der Mann hatte eine blutige Wunde am Mund.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zu den Vorkommnissen insgesamt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell