Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Reihenhaus in Budenheim

Budenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr in ein Reihenhaus in der Margaretenstraße in Budenheim eingebrochen.

Der oder die Täter stemmten nach derzeitigem Erkenntnisstand die Hauseingangstür auf. Im Inneren des Gebäudes wurden sämtliche Räume durchsucht. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell