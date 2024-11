Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche in Nieder-Olm und Stadecken-Elsheim

Nieder-Olm / Stadecken-Elsheim (ots)

Zu gleich drei Einbrüchen kam es über das Wochenende in Nieder-Olm und zu einem in Stadecken-Elsheim.

Am Samstag dem 23.11.24 wurde gleich bei zwei hintereinanderliegenden Einfamilienhäuser in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und der Von Staufenberg-Straße, Einbrüche festgestellt. Die Anwohner waren jeweils für längere Zeit nicht zu Hause, weswegen sowohl der Tatzeitraum wie auch die etwaige Beute Gegenstand der Ermittlungen sind. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt über Fenster oder Türen im rückwärtigen Gebäudeteil und durchsuchten die gesamten Gebäude.

Am Freitag dem 22.11.24 zwischen 22 und 23 Uhr kam es zudem "Am Hahnenbusch" in Nieder-Olm zu einem Einbruch in ein Geschäft für Gartengeräte. Die Täter verschafften sich auch hier gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Gerätschaften, sowie Bargeld. Ihre Beute transportieren sie mit einem Einkaufswagen vom Tatort ab.

Am Sonntag dem 24.11.24 zwischen 14 und 20 Uhr kam es darüber hinaus zu einem Einbruch in der Birkenstraße in Stadecken-Elsheim. Auch hier wurde der rückwärtige Gebäudeteil angegangen und sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft. Die Täter durchsuchten im Gebäude etliche Schränke und Zimmer und erbeuteten Bargeld.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminaldirektion Mainz hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon: 06131/65-31164

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell