Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörsen entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Erneut wurde die Polizei Saale-Holzland zu Diebstählen in Einkaufsmärkten gerufen. Ziel der Langfinger war jedoch nicht die ausgelegte Ware, sondern die Handtaschen der Kunden. So konnten in den vergangenen Tagen sowohl in Eisenberg als auch in Hermsdorf Diebe leichte Beute machen, da die Handtaschen zeitweise unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hingen. In einem Fall konnte nur kurze Zeit später mit einer erbeuteten Zahlungskarte Geld abgehoben werden. Die Polizei warnt nochmals vor solchem Leichtsinn. Bitte tragen Sie ihre persönlichen Gegenstände am Körper und achten Sie im Laden sowie auf dem Parkplatz auf Ihren Einkauf.

