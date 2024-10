LPI-J: Auffinden von Diebesgut

Weimar (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich ein Unfall in Weimar im Bereich der Buttelstedter Straße Ecke Schopenhauerstraße. Ein Bus beabsichtigte von der Schopenhauerstraße in die Buttelstedter Straße linksseitig abzubiegen. Das Moped, welches sich aus Richtung Weimar Nord auf der Buttelstedter Straße näherte, missachtete die rote Lichtzeichenanlage und fuhr in den Einmündungsbereich. Dabei kollidierte ...

mehr