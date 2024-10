Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Unfall in der Erfurter Straße in Apolda

Apolda (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunglück in Apolda, Erfurter Straße. Eine 27-jährige VW-Fahrerin wurde vermutlich durch ihre Beifahrerin (Tochter) abgelenkt, kollidierte fortfolgend auf Höhe der Schubertstraße mit einer Bordsteinkante und wurde gegen einen geparkten Pkw, Mercedes geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (Gesamtschaden ca. 30.000 Euro) und beide waren auch nicht mehr fahrbereit. Da die junge Mutter an der Unfallstelle unter Schock stand, wurde sie und ihre Tochter vorsorglich ins Krankenhaus in Apolda verbracht.

