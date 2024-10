Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Umfangreiche Verkehrskontrollen im Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda

Am Freitag gegen 22:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Russe mit seinem Pkw VW die Adolf-Aber-Straße in Apolda. Durch Beamte der Polizei wurde der junge Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher im weiteren Verlauf positiv auf Methamphetamine und Cannabis reagierte. Fortfolgend wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Apolda durchgeführt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Eine weitere Verkehrskontrolle wurde am frühen Samstagmorgen in Apolda, Buttstädter Straße durchgeführt. Hier wurde ein 21-jähriger Afghane in seinem Pkw Seat festgestellt, welcher nach freiwilligen Vortests vor Ort einen Atemalkoholwert von 0,80 Promille und einen positiven Drogentest auf Methamphetamin anbot. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt somit unterbunden.

Auch am frühen Sonntagmorgen wurde in Apolda, Utenbacher Straße ein 45-jähriger Skodafahrer kontrolliert. Auch hier wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Mann bot einen Wert von 0,73 Promille an. Anschließend wurde der Mann zur Polizeiinspektion Apolda verbracht und ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Hier wurde der Erstwert bestätigt. Ein weiteres Ordnungswirdrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Verkehrskontrollen wurden durch die Polizei Apolda initiiert. Hier lag eingedenk der Jahreszeit der Schwerpunkt auf den lichttechnischen Einrichtungen der Fahrzeuge. Festgestellt werden konnte, dass mehrere Mängel in diesen Bereich angezeigt wurden und die Fahrzeugführer, dank den Kontrollen darauf aufmerksam gemacht wurden. Die Polizei bittet und weist darauf hin vor Fahrtantritt eine Überprüfung der Fahrzeugsysteme durchzuführen

