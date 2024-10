LPI-J: Vergeblich versucht Auto zu knacken

Jena (ots) - In drei Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt derzeit die Polizei in Jena, bei denen Zeugen zum jeweiligen Unfallgeschehen gesucht werden. Während bei zwei Unfällen geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden, ist bei einem dritten eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Beschädigungen der Pkw ereigneten sich am Donnerstag, den 17.10.2024, zwischen 07:40 und 08:45 Uhr in ...

