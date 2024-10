Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei sucht Zeugen zu mehreren Verkehrsunfallfluchten

Jena (ots)

In drei Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt derzeit die Polizei in Jena, bei denen Zeugen zum jeweiligen Unfallgeschehen gesucht werden. Während bei zwei Unfällen geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden, ist bei einem dritten eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Beschädigungen der Pkw ereigneten sich am Donnerstag, den 17.10.2024, zwischen 07:40 und 08:45 Uhr in der Kernbergstraße bzw. 12:00 und 12:20 Uhr in der Otto-Schott-Straße. Die jeweiligen Unfallflüchtigen touchierten beim Rangieren oder Vorbeifahren mit den Fahrzeugen, jeweils einem VW, und flüchteten pflichtwidrig. Die betroffene Hauswand befindet sich am Kirchplatz. An dieser ist eine Leuchtreklame angebracht, die ebenfalls durch das bislang unbekannte Unfallfahrzeug beschädigt worden ist. Der Unfall muss sich hier zwischen dem 02.10.2024 und 16.10.2024 ereignet haben. Wer Hinweise zu einem der drei Sachverhalte geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (Tel. 03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Bitte für eine Zuordnung das jeweilige Aktenzeichen mit angeben (Kernbergstraße = 0269433/2024, Otto-Schott-Straße = 0268859/2024 & Kirchplatz = 0267879/2024). Die Polizei bedankt sich im Voraus für ihre Unterstützung.

