Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Jena (ots)

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus schlug im Ortsteil Cospeda fehl. Wie am Donnerstag bekannt wurde, versuchten Unbekannte über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus einzudringen. Durch mehrere Hebelversuche wollte man das betreffende Fenster gewaltsam öffnen. Dies schlug fehl, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Mit einem Sachschaden von circa 200 Euro flüchteten sie bislang unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

