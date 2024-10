Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Neustadt Süd / BAB 65 (ots)

Am Freitag, den 11.10.2024 um 19:20 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der BAB 65 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt Süd. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei die BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer überholte diesen mit hoher Geschwindigkeit und streifte den vorausfahrenden PKW. Auf Grund der Kollision kam der PKW des Verursachers nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Über angrenzende Feldwege entfernte sich der 35-jährige Verursacher mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auf Grund der Gesamtumstände und potenziell anzunehmender durch den Verkehrsunfall entstandener Verletzungen des Verursachers, wurde u.a. mit Hilfe des Polizeihubschraubers nach diesem gefahndet. Da das Kennzeichen des Fahrers bekannt war, konnte dieser schließlich alkoholisiert an seiner Anschrift angetroffen werden. Einen Führerschein konnte der 35-jährige nicht vorweisen, was eine Straftat darstellt. Zudem muss dieser sich wegen einer Verkehrsunfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

