Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Besoffen "die Kurve gekratzt"

Rülzheim (ots)

In der Freitagnacht, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die L493 von Herxheim in Richtung Rülzheim. In der Rechtskurve am Bahnübergang verlor der Fahrer die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und kam erst im Garten einer Anwohnerin zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich hierdurch nur leicht. Das Fahrzeug und das Grundstück wurden beschädigt, die genaue Schadenshöhe kann jedoch bislang noch nicht eingeschätzt werden. Im Gespräch zwischen den eingesetzten Kräften und dem Fahrzeugführer, wurde durch die Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vorabtest ergab einen Alkoholpegel im Bereich von 1,54 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde Blut entnommen und sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Dem 36-jährigen droht nun neben dem Strafverfahren auch der Verlust seiner Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell