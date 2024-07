Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte entwenden höhere Summe Bargeld - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Bochum (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach drei Tatverdächtigen, welche am 19. November im Hauptbahnhof Bochum, einem Mann 900,- Euro Bargeld entwendeten. Die Bundespolizei bitte die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 3:15 Uhr wurde eine 28-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof vorstellig. Der vietnamesische Staatsbürger saß zuvor auf einer Bank auf dem Bahnsteig zu Gleis 5/ 6 und schlief dort kurzzeitig ein. Als er erwachte, bemerkte er, dass drei unbekannte Männer um ihn herumstanden. Plötzlich nahm einer der Fremden seine Bauchtasche an sich, entnahm dieser 900,- Euro Bargeld und flüchtete schließlich mit seinen Begleitern in Richtung Buddenbergplatz.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bochum die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt waren alle drei Männer dunkel gekleidet, zwei von ihnen trugen zusätzlich eine schwarze Mütze.

Die Tat ereignete sich am 19. November 2023, zwischen 2:30 Uhr und 2:35 Uhr auf dem Bahnsteig zu Gleis 5/ 6 im Hauptbahnhof Bochum. Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_44_2024.html

