Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gefasst

Jena (ots)

Mehrfach waren Donnerstag zwei Männer, im Alter von 27 und 55 Jahren, in einem Discounter in der Friedrich-Körner-Straße in Jena zugegen. Bezahlt haben sie jedoch nur einen Bruchteil der entnommenen Waren. Kurz vor 14 Uhr war der 27-Jährige alleine im Markt unterwegs und bezahlte zwei Getränkedosen. Da die Vermutung bestand, dass er weitere Waren im Rucksack hatte, sprach eine Mitarbeiterin ihn daraufhin an. Doch dann eskalierte die Situation. Der Mann wollte sich aus dem Markt entfernen und wurde festgehalten. Er riss sich los und warf beide Dosen der Mitarbeiterin ins Gesicht. Hierbei erlitt die Frau Prellungen. Die alarmierten Beamten stellten den Aggressor sowie den 55-Jährigen und eine weitere Begleiterin in der Nähe des Marktes fest. Das Stehlgut konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die strafprozessualen Maßnahmen wegen räuberischem Diebstahl sind angelaufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell