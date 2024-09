Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestürzter Radfahrer

Sonneberg (ots)

Am Dienstagabend meldeten Passanten einen gestürzten Radfahrer in der Cuno-Hoffmeister-Straße in Sonneberg. Eigenen Aussagen des Mannes zufolge soll ein Tier den Fahrweg gekreuzt haben, sodass es zum Sturz kam und er verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen fest. Da eine Atemalkoholmessung nicht möglich war wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell