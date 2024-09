Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 12-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (5. September 2024) kam es gegen 13 Uhr auf der Düsseldorfer Straße / Hafenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 12-Jährige schwer verletzt wurde. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Düsseldorfer Straße in Richtung Gellep unterwegs, als sie mit der Hinterachse eines Lkw kollidierte, der rechts in die Hafenstraße abbog. Die Fahrradfahrerin geriet nach dem Zusammenstoß unter die Räder des Fahrzeugs und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen wurde zur Spuren- und Beweissicherung hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (171)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell