Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung nach Zugfahrt

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024, gegen 15:30 Uhr kam es in der S-Bahn S6 von Oppenheim nach Mainz ein Vorfall, bei dem eine Frau einen Mann belästigt und körperlich angegriffen hat.

Die 38-jährige Frau fiel in der S-Bahn zunächst durch lautes Umherschreien auf und entblößte sich zudem vor einigen der Fahrgäste. Im Anschluss verfolgte sie einen 35-jährigen Mann, welcher am Mainzer Hauptbahnhof aus der S-Bahn ausgestiegen war und versuchte diesen in ein Gespräch zu verwickeln.

Als der Mann versuchte sich der Situation zu entziehen, spuckte die Frau ihn mehrfach an und schlug ihm schließlich gegen den Hinterkopf, sodass dessen Brille herunterfiel und beschädigt wurde.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte die Tatverdächtige in Folge einer ausführlichen Personenbeschreibung im Bereich der Kaiserstraße angetroffen und kontrolliert werden.

Diese erhielt einen Platzverweis und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Wer Zeuge oder sogar selbst Geschädigter des genannten Falles geworden ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

