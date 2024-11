Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dank aufmerksamer Zeugen Fahrraddieb in U-Haft

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag bemerkten Passanten zwei auffällige Männer, welche sich an einem Fahrradständer am Herrenteichswall aufhielten. Diese begutachteten augenscheinlich die abgestellten Fahrräder. Plötzlich fuhr einer der Männer mit einem der dort abgestellten Räder in Richtung Möserstraße davon. Die Zeugen meldeten den Vorfall samt Täterbeschreibung umgehend der Polizei. Eine Streife konnte den flüchtigen Fahrraddieb kurz danach in der Johannisstraße stoppen. Der 22-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und zu einer Dienststelle gebracht. Das geklaute Fahrrad wurde zunächst sichergestellt und konnte wenig später wieder an den Eigentümer übergeben werden. Einsichtig zeigte sich der 22-Jährige für seine Tat nicht. Anstatt dessen wurde er auf der Dienststelle zunehmend aggressiver. Beim Betreten des Gewahrsamsbereichs trat der junge Mann gegen ein Spind, welcher dadurch beschädigt wurde. Die Polizei leitete neben einem Strafverfahren wegen Diebstahls ein weiteres wegen Sachbeschädigung ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl, sodass es anschließend für den jungen Mann in die JVA ging. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an.

