POL-OS: Melle: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag geriet ein Motorroller in den Fokus eines Langfingers. Zwischen 22:30 Uhr und 08 Uhr klaute der Unbekannte den schwarzen Roller der Marke Piaggio aus der Miquelstraße. Auffällig an dem Roller war die Lackierung. Diese wurde am Heck (linksseitig) laienhaft durchgeführt. Das Versicherungskennzeichen, welches zuletzt am Roller angebracht war, lautet: 593-UPI. Zeugen, ...

mehr