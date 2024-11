Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Durchsuchungsmaßnahmen in Osnabrück wegen Verdacht der Urkundenfälschung

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Osnabrück zu Durchsuchungsmaßnahmen. Beamte der Bereitschaftspolizei durchsuchten am Blumenhallerweg, in der Natruper Straße und der Dieselstraße in Summe drei Objekte. Dabei wurden Beweismittel festgestellt und beschlagnahmt. Diese werden aktuell ausgewertet. Das Ergebnis der Auswertung steht noch aus. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnamen ist der Verdacht der Urkundenfälschung. Die Ermittlungen dauern an.

