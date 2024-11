Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montag kam es in Osnabrück zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Zwischen 11 Uhr und 20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses in der Straße Im Grünen Tal. Die Täter durchwühlten die Räume und flohen mit u. a. Bargeld unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter 0541 327 2215 bei der Polizei zu melden.

