POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht vom 20.10. auf den 21.10. entwendeten Unbekannte drei Reifen eines Mercedes, welcher auf einem Parkplatz an der Barbarastraße unweit zur Sedanstraße parkte. Der rechte Hinterreifen blieb dabei verschont. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 entgegen. ...

