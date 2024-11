POL-OS: Wallenhorst/Rulle: Schmierereien an Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots) - Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Iburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Der junge Mann aus Hilter war gegen 7 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Borgloh unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte zunächst mit einer Leitplanke, ...

