Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe eingeschlagen

Wassenberg - Rosenthal (ots)

Im Zeitraum von 17:55 bis 18:55 kam es am Mittwoch (4. September) zu einem Diebstahl aus einem PKW. Das Fahrzeug parkte auf dem Seitenstreifen der Straße Rödger Bahn. Die unbekannten Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten einen Rucksack in dem sich ein Tablet, sowie eine Geldbörse befand. Zeugen hatten kurz zuvor einen roten Kleinwagen an dem geparkten PKW stehen sehen. Dieser war Ihnen im Anschluss mit erhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen. Die unbekannten Täter konnten von den Zeugen wie folgt beschrieben werden: Hinter dem Steuer saß augenscheinlich eine Frau, die circa 30 Jahre alt war. Sie hatte ein volles Gesicht und ihr Erscheinungsbild wirkte südländisch. Der Beifahrer war augenscheinlich männlich, Mitte 20 und hatte ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild. Können Sie weitere Informationen machen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

