POL-OS: Hilter: Unfall nach Trunkenheitsfahrt - 22-Jähriger verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Iburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Der junge Mann aus Hilter war gegen 7 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Borgloh unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte zunächst mit einer Leitplanke, stürzte dann einen Abhang hinunter und überschlug sich. Schließlich kam das Fahrzeug auf einem Feld, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht; sein Pkw musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der deutlich auf eine absolute Fahruntüchtigkeit hinweist. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und den Führerschein des 22-Jährigen sichergestellt.

