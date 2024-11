Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag ist die Filiale einer Bäckerei in der Oeseder Straße ins Visier von Einbrechern geraten. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sich in einem Supermarkt an der Ecke zur Karolinenhöhe befinden, und durchsuchten das Innere nach Wertsachen und Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher schließlich in unbekannte Richtung. Die Ermittler aus Georgsmarienhütte bitten nun Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der Tel. 05401/83160 zu melden.

