Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b Bramsche: Unbekannte klauten Radlader - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Vinter Dorfstraße einen Radlader gestohlen. Die Landmaschine war auf einem voll umfriedeten Grundstück an der Ecke zur Vinter Schulstraße abgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Arbeitsmaschine mit einem großen Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Fürstenau unter 05901 961480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell