POL-OS: Osnabrück: Vorsicht, Betrug! Wie Cybertrader mit falschen Anlageplattformen abkassieren

Osnabrück (ots) - Bereits am 07.10. kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A30 in Fahrtrichtung Rheine. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr dabei an der Anschlussstelle Nahne auf die Autobahn auf und kollidierte beim Spurwechsel mit einem Sattelzug. Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der 52-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An ...

