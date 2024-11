Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB30/Nahne: Erst-Helferin gesucht nach Unfall mit LKW

Osnabrück (ots)

Bereits am 07.10. kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A30 in Fahrtrichtung Rheine. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr dabei an der Anschlussstelle Nahne auf die Autobahn auf und kollidierte beim Spurwechsel mit einem Sattelzug. Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der 52-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der grüne VW der 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund erster Ermittlungen sucht die Polizei nun eine ca. 35-jährige Frau, welche den Beteiligten nach dem Unfall half. Diese meldet sich bitte unter 0541/327-2515.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell