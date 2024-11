POL-OS: Osnabrück: Polizei warnt vor Betrugsmasche: Unbekannte erbeuten Geld und Schmuck in Osnabrück

Osnabrück (ots) - Am Mittwochnachmittag geriet ein Einfamilienhaus in der Straße Wibbelthof in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 17 Uhr und 18:50 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Wohnbereich und durchwühlten mehrere Schränke. Im Anschluss flüchteten sie mit Wertgegengegenständen in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05424/644500 (zu ...

